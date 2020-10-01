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منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

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منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد
الشيخ نواف استقبله والوفد المرافق له والذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان

منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأمير الكويت في وفاة الشيخ صباح الأحمد

نقل الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومواساتهما، للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؛ سائلين الله تعالى أن يتغمده بواسع مغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته.

جاء ذلك خلال استقبال أمير دولة الكويت للأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز والوفد المرافق، الذي يضم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم في المطار الأميري؛ داعين المولى عز وجل أن يشمله بواسع رحمته ورضوانه ويلهم آل صباح جميل الصبر والسلوان في فقيدهم.الأمير منصور بن متعب الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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