بن داود القابضة تعدل فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات للطرح بالسوق السعودي

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الرياض - مباشر: أعلنت شركة بن داود القابضة نشرة الإصدار التكميلية، والمكملة لمسودة نشرة الإصدار الأولية والتي شملت تعديلات تم إجراؤها على الجدول الزمني المقترح لمواعيد اكتتاب الأفراد والمؤسسات.

وأضافت الشركة عبر نشرة الإصدار الصادرة اليوم الخميس، أن فترة اكتتاب المؤسسات تستأنف اعتباراً من اليوم 1 أكتوبر- تشرين الأول على أن تنتهي يوم 5 أكتوبر 2020.

وأشارت الشركة إلى أن فترة اكتتاب الأفراد تبدأ في 8 أكتوبر- تشرين الأول الجاري وتنتهي بانتهاء يوم 12 أكتوبر - تشرين الأول 2020، على أن يكون آخر موعد لتقديم نماذج طلبات اكتتاب الفئات المشاركة بناءً على عدد الأسهم التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم في 7 أكتوبر- تشرين الأول الجاري.

وكانت الشركة قد أعلنت أن فترة الاكتتاب للأفراد تبدأ يوم الأحد 27 سبتمبر/ أيلول 2020، وتستمر لمدة 3 أيام، لتنتهي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر / أيلول 2020.

وحددت النشرة التكميلية آخر موعد لتقديم نماذج طلب اكتتاب الأفراد وسداد قيمة الاكتتاب للمكتتبين الأفراد في 12 أكتوبر- تشرين الأول 2020، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 15 أكتوبر الحالي.

وأوضحت الشركة في نشرتها التكميلية أنها أقرضت مبلغ 176.8 مليون ريال لشركة أمواج ومبلغاً قدره 106.6 مليون ريال لشركة القمة خلال الفترة من 2 يوليو- تموز إلى 20 سبتمبر - أيلول2020 .

وأضافت أن القيمة الإجمالية للمبالغ المالية التي تم إقراضها لهاتين الشركتين 283.4 مليون ريال كما في 20 سبتمبر - أيلول 2020.

ولفتت إلى أن الشركتين قامتا باستخدام تلك المبالغ لسداد قروض قصيرة الأجل ممنوحة لها بهدف تمويل بصورة رئيسية عملية شراء من قبل شركة أمواج لعقار مستأجر من قبل الشركة والذي يمثل فرعها في حي حراء في مدينة جدة.

وأضافت أنه تم تسجيل هذه المبالغ المالية في السجلات المحاسبية للشركة كـ "مستحقات من أطراف ذات علاقة".

وأشارت إلى أنه تمت إعادة سداد كامل المبالغ للشركة في 21 و22 سبتمبر- أيلول 2020م، وكما في تاريخ 22 سبتمبر- أيلول 2020م، واعتباراً من ذلك التاريخ (بما في ذلك تاريخ هذه النشرة التكميلية) لا يوجد أي أرصدة قائمة غير مدفوعة.

وأعلنت شركة بن داود القابضة مؤخراً عن تأجيل الاكتتاب المرتقب لأسهم الشركة؛ نتيجة لحدوث تطورات جوهرية تستلزم الإفصاح عنها إلى السوق المالية

وأعلنت مجموعة بن داود القابضة، مع كل من شركة جولدمان ساكس السعودية وشركة جي بي مورقان العربية السعودية (بصفتهما مستشارين ماليين)، بحسب بيان اطلع عليه "مباشر"، عن حدوث تطور متعلق بشركة بن داود القابضة يتطلب الإفصاح عنه في نشرة إصدار تكميلية سيتم نشرها بعد اعتمادها من قبل هيئة السوق المالية.

وتعتزم مجموعة بن داود طرح حصة 20% من رأسمال الشركة، وحددت النطاق السعري ما بين 84 و96 ريالاً للسهم، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب شركة بن داود القابضة؛ بطرح 22.86 مليون سهم للاكتتاب العام، تمثل 20%من أسهم الشركة.

وتوقعت مجموعة بن داود أن يتراوح إجمالي حجم الطرح بين نحو 1.9 مليار ريال أي نحو 512 مليون دولار، و2.2 مليار ريال بما يعادل 585 مليون دولار.

وتعد عملية الطرح العام الأولي لشركة بن داود القابضة المالكة لعلامة "دانوب" وسلسلة متاجر بن داود، ثاني عملية طرح بعد جائحة كورونا، حيث تم طرح شركة أملاك للتمويل في شهر يونيو / حزيران الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.143 مليار ريال، موزعة على 114.3 مليون سهم.

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