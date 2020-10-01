خلال عام.. "وقار" تُقدّم استشاراتها الهاتفية لأكثر من 2000 مستفيد ومستفيدة

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عبر مستشارين مؤهلين علمياً ومهنياً.. وتنوّعت ما بين اجتماعية وقانونية ونفسية واقتصادية

استقبلت وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن وأسرهم وجلسائهم ومقدمي الخدمة لهم بجمعية وقار في عامها الأول أكثر من (127) استشارة، تنوعت ما بين الاستشارات الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والنفسية والصحية، لأكثر من 2360 مستفيداً ومستفيدة، تم استقبال استشاراتهم عبر مستشارين مؤهلين تأهيلا علميًا ومهنيًا، ويحملون جميعهم خبرات عالية في مجال الإرشاد الأسري.

وقالت "وقار" على لسان المدير التنفيذي "عبدالعزيز الهدلق": إن (وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن) بجمعية "وقار" هي المبادرة الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية تعمل على تلقى طلبات الاستشارات الهاتفية بالمجالات (الطبية – النفسية – الاجتماعية –القانونية) من جميع مناطق المملكة، وهي خدمة تُعنى بتقديم الاستشارات الهاتفية لكبار السن وأسرهم وجلسائهم ومقدمي الخدمات لهم ولبقية فئات المجتمع، للتعامل بشكل مهني وعلمي مع المشكلات التي تجدّ في حياة كبار السن؛ لمساعدتهم ومساعدة ذويهم على تجاوز الأزمات والتعايش مع المرحلة العمرية، والتخفيف من الأزمات الاجتماعية والطبية والقانونية والاضطرابات النفسية، وتعديل السلوكيات غير السوية التي قد تبدو ِممن يتم التعامل معهم، من أجل حياة أسعد ومجتمع أفضل.

وأضاف "الهدلق" أن (وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن) بالجمعية السعودية لمساندة كبار السن وقار، والتي تقوم بتشغيلها جمعية التنمية الأسرية بالأحساء، قد سعت لإتمام سير الخطة الإعلامية بنجاح، مرورًا بظروف أزمة جائحة فيروس كورونا، فقد تم نشر أكثر من 126 تغريدة وصور ومقاطع فيديو عبر حسابات التواصل الاجتماعي لجمعيتي "وقار وأسرية".

وتابع: كما أنها قامت بإرسال 9 رسائل نصية لأكثر من 87265 مستفيداً، كما تم إرسال رسائل عبر قوائم الواتساب لأكثر من 20210 مستفيدين، وأقامت حوالي 14 معرضاً في أماكن عديدة، كما تم استضافة بعض المستشارين في الاعلام المرئي والمسموع، كما أُقيم بث مباشر عبر برنامج تويتر.

وأعرب "الهدلق" عن أهمية النشر والإعلان لهذه الخدمة حتى يستفيد منها أكبر عدد من المواطنين والمقيمين من كبار السن وأسرهم، موضحا أن الرقم الذي خصص لتقديم الاستشارات وهو 920022043.

وأضاف: تصل الاستشارات الهاتفية إلى 10 ساعات يومية، خلال فترتين الأولى الفترة الصباحية من الساعة 8 ـ 12 للنساء فقط والثانية في الفترة المسائية من الساعة 4 ـ 10 مساء للرجال والنساء، وبتنفيذ من جمعية التنمية الأسرية بالأحساء.

وتحدّث مدير عام جمعية التنمية الأسرية وهي الجهة المشغلة للهاتف الدكتور خالد بن سعود الحليبي عن آلية تأهيل المستشارين للتعامل الأمثل مع الحالات الواردة من كبار السن وذويهم ومن يقدم الخدمة لهم، من قبل أكاديميين، وحقيبة محكمة، ومعتمدة لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والإدارية حيث خصص للمشروع بيئة إرشادية مناسبة، وفريق عمل مؤهل.

وأضاف الحليبي: بهذه المناسبة تتقدم جمعية وقار بالشكر والتقدير لجمعية التنمية الاسرية بالأحساء لتشغيل الوحدة وفق أفضل المعايير وبمستشارين متخصصين، وتتطلع الجمعية من خلال وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتوافق لكبار السن مع الأسرة والمجتمع في مختلف المجالات وان يكون البرنامج ذا أثر إيجابي في استقرار حياة كبار السن.

تجدر الإشارة إلى أن "وحدة وقار للاستشارات الهاتفية لكبار السن" بجمعية وقار"؛ تم تدشينها من قبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، خلال افتتاح "مؤتمر وقار" لمساندة كبار السن شهر مارس من العام الماضي والذي كان برعايته الشخصية.

جمعية وقار وحدة وقار للاستشارات الهاتفية