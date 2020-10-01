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مزايا للمشاركين بـ"مزاد نادي الصقور الأول".. تأمين سكني ولا رسوم

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ينطلق بعد غد ويستمر لـ15 نوفمبر على أرض مهرجان "المؤسس" بالرياض

مزايا للمشاركين بـ

أعلن نادي الصقور السعودي، مجموعة من المزايا والحوافز التشجيعية للمشاركين في مزاد الصقور الأول، الذي ينطلق بعد غد السبت، ويستمر حتى 15 نوفمبر، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في ملهم، شمال مدينة الرياض.

وأوضح النادي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن المزايا تتضمن تجهيز مواقع لاستقبال الصقور في مناطق الطرح في المملكة، والتي تتواجد في مختلف المنطقة الوسطى، والغربية (المجيرمة وينبع)، والشمالية (رفحاء، سكاكا، القريات، طريف، طبرجل، العويقلة)، وكذلك المنطقة الشرقية؛ بحيث تقوم تلك الفِرَق باستقبال مالك الصقر الراغب بدخول المزاد، وتقوم بتوثيق تسجيل طرح الصقر، وضمان سلامة الصقور وخلوها من العيوب.

كما يتكفل نادي الصقور -حسب إعلانه- بتأمين المواصلات والسكن لملاك الصقور الراغبين في دخول المزاد من جميع المناطق، وإصدار شهادة توثيق وتصدير للصقور المشاركة، بالإضافة إلى تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، ودخول السحب على جوائز للمشاركين في المزاد، يتم في اليوم الأخير من المزاد.

وذكر أن عمليات البيع والشراء في المزاد لا تخضع لأية رسوم، دعمًا للاستثمار في مجال الصقور، وتعزيزًا لهذه الهواية والمهتمين بها.

وكان النادي قد حدد الفترة المسائية لإقامة المزاد؛ حيث تبدأ من الساعة الثامنة مساءً، ويقام كل 3 أيام خلال العشرة أيام الأولى من فترة المزاد، ثم يقام يومًا بعد يوم بدءًا من 17 أكتوبر، فيما يكون الختام بمزادين متواليين يوميْ 14 و15 نوفمبر؛ داعيًا الصقارين والمهتمين باقتناء الصقور إلى متابعة الحسابات الرسمية للنادي على منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة المواعيد والشروط.

نادي الصقور السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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