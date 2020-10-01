أخبار عاجلة

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية -
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات

Print

قالت "الصحة": إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يعتبرون من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك " نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل: (السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى، حساسية الصدر والربو).

وقدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة؛ ومنها: غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة.

كما نصحت المصابين بالسمنة "باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار"؛ مؤكدة أهمية تحميل تطبيق (صحة) واستشارة الطبيب عند الحاجة.

وزارة الصحة الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية