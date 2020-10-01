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"القيادة" تهنئ "البروفيسور ألفا كوندي بذكرى استقلال غينيا

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"القيادة" تهنئ "البروفيسور ألفا كوندي بذكرى استقلال غينيا "القيادة" تهنئ "البروفيسور ألفا كوندي بذكرى استقلال غينيا
راجين لحكومة وشعب الجمهورية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس البروفيسور ألفا كوندي رئيس جمهورية غينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، بهذه المناسبة لرئيس جمهورية غينيا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غينيا الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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