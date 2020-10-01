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ابقوا بأماكن آمنة حتى زوال الخطر.. "المدني" يحذر من "تقلبات عسير الجوية"

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ابقوا بأماكن آمنة حتى زوال الخطر.. "المدني" يحذر من "تقلبات عسير الجوية" ابقوا بأماكن آمنة حتى زوال الخطر.. "المدني" يحذر من "تقلبات عسير الجوية"
تنبيه متقدم من "الأرصاد" عن هطولات ونشاط في الرياح وشبه انعدام بالرؤية

ابقوا بأماكن آمنة حتى زوال الخطر..

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة على منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي -بمشيئة الله- من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر.

ونوه "السيد" إلى ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد أصدرت، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها ومحافظات خميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبارق وبلقرن وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ورجال ألمع ومحايل عسير؛ حيث تستمر الحالة الجوية حتى الساعة الـ 8 مساءً.الدفاع المدني أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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