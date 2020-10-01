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قالت "الصحة": إن المصابين بالأمراض المزمنة والسمنة يعتبرون من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس (كورونا).

وأوضحت عبر "إنفوجرافيك " نشرته في حسابها الرسمي على تويتر، أن أبرز الأمراض المزمنة تشمل: (السكري، السرطان، القلب وضغط الدم، الكلى، حساسية الصدر والربو).

وقدّمت "الصحة" عددًا من الإرشادات الوقائية التي يجب اتباعها للمصابين بالأمراض المزمنة؛ ومنها: غسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار، والاستمرار على الخطة العلاجية للمريض، والمحافظة على المواعيد، وارتداء الكمامة.

كما نصحت المصابين بالسمنة "باتباع نظام غذائي صحي متوازن، وممارسة الرياضة باستمرار، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين أو تعقيمهما باستمرار"؛ مؤكدة أهمية تحميل تطبيق (صحة) واستشارة الطبيب عند الحاجة.