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.. مواطن تركي يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى رفض استقباله

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فيديو.. مواطن تركي يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى رفض استقباله .. مواطن تركي يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى رفض استقباله
نازع الموت دون تدخل من العاملين رغم استغاثات المارة ومحاولات إنقاذه

فيديو.. مواطن تركي يلفظ أنفاسه الأخيرة أمام مستشفى رفض استقباله

لَفَظ مواطن تركي أنفاسه الأخيرة أمام أحد المستشفيات الخاصة في ولاية كوجالي، وبدأ ينازع الموت دون أي تدخّل من العاملين في المستشفى.

المواطن صباح الدين دورو البالغ من العمر 60 عامًا، توجه إلى المستشفى الخاص في شارع بغداد الجديد، من حي جوزالار، ببلدة جيبزه ومع وصوله المستشفى تدهورت حالته الصحية؛ مما دفع المارة لطلب الدعم والمساعدة من العاملين في المستشفى؛ إلا أنهم لم يستجيبوا لدعواتهم.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية؛ لجأ المارة إلى الاتصال بالنجدة لإرسال فِرَق إسعاف، التي حاولت التدخل وإنقاذ دورو؛ إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، ليتم نقل جثمانه إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة.

وكشفت مصادر أن أقارب الضحية سيتقدمون ببلاغات للتحقيق في الواقعة، وأوضح تقرير الطب الشرعي أن الوفاة كانت بسبب تعرضه لأزمة قلبية. تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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