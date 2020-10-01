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"مساعي النسائية الخيرية" تترشح لجائزة تأهيل التميز

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"مساعي النسائية الخيرية" تترشح لجائزة تأهيل التميز "مساعي النسائية الخيرية" تترشح لجائزة تأهيل التميز
لإكمال مسيرتها على مستوى القطاعات غير الربحية

ترشحت جمعية مساعي النسائية الخيرية لجائزة "تأهيل التميز" في العمل الخيري بدورتها الرابعة، كدفعة لإكمال مسيرتها وتميزها على مستوى القطاعات غير الربحية بالمملكة.

وتعتبر مساعي الخيرية إحدى الروافد في المملكة والمسجلة بـوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتهتم بالأسرة بجميع أفرادها (الأمهات، الشباب، الأطفال)، وتستهدف ذوي الدخل المحدود، وتحمل في سجل تميزها العديد من الإنجازات والأعمال التي تشهد بترك الأثر والبصمة لهذه الجمعية ومن خلفها من الكوادر المتميزة التي تعمل بجدية وحرص على خدمة كافة شرائح المجتمع. وتركت الجمعية بصمة واضحة في المجتمع من خلال التميز في الابتكار والإعداد وجودة التنفيذ ومواكبة تغيرات العصر، لتلحق بالركب وتنضم لقطار التميز، جامعةً بين الحداثة والأصالة.

وتحرص الجمعية كل الحرص على مواءمة مخرجاتها الداخلية والخارجية وموافقتها لمعايير التميز المستهدفة من قِبَلها، ووضع خطط التحسين الداعمة لذلك مع التحقق من ضمان الجودة.

وتقوم منهجية العمل لفريق التميز في الجمعية على ثلاث منهجيات، وتم الانتهاء منها بنسبة 90%، وتميزت كل منهجية بآلية واستراتيجية معينة لتطبيقها وفقًا لأهداف وآمال الجمعية.

ومن المنهجيات التي تم العمل عليها؛ منهجية تقييم أداء العاملين، ومنهجية إدارة التقنية، ومنهجية تنمية الموارد المالية والتبرعات.

وتطمح الجمعية لصناعة التميز وتحقيق الجودة؛ وذلك بالاتجاه بقوة لتسخير جميع إمكانياتها البشرية والمادية في سبيل تحقيق الاستمرارية فهو الطريق المستدام للنجاح. وستواصل الجمعية -بإذن الله- تلك المسيرة بكل ثقة وجدارة، حتى تصل إلى ما تطمح إليه؛ وفقًا لرسالتها ورؤيتها وتحقيقًا لأهدافها الاستراتيجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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