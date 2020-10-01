أخبار عاجلة

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية -
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. "العرفج": الخصخصة قادمة.. وأتمنى من الموظفين الحكوميين الاستعداد بعقلية القطاع الخاص

Print
بالفيديو.. "العرفج": الخصخصة قادمة.. وأتمنى من الموظفين الحكوميين الاستعداد بعقلية القطاع الخاص .. "العرفج": الخصخصة قادمة.. وأتمنى من الموظفين الحكوميين الاستعداد بعقلية القطاع الخاص
توقع أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"

بالفيديو..

أكد عامل المعرفة "أحمد العرفج" أن خصخصة القطاعات الحكومية قادمة؛ مشيرًا إلى ضرورة تطوير الموظفين من مهاراتهم وأدواتهم حتى يواكبوا المرحلة القادمة خلال العامين المقبلين.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"؛ وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية أكد "العرفج" أن مبتدأ والكويت خبر، والشيخ صباح الأحمد الصباح لم يمت، ولن يموت أبدًا في ذاكرة الأجيال القادمة، والكويت ودعت "سيدًا" واستقبلت "سيدًا".

كما توّقع "العرفج" أن أسرع جهة ستخصص هي "الشؤون البلدية والقروية"؛ لأن موظفيها وصلوا إلى طريق مسدود -على حد قوله- مخاطبًا الموظفين الحكوميين بقوله: "استعدوا لعقلية جديدة غير عقلية القطاع العام.. لديكم عامان، ادرسوا فيها التخصيص وطوّروا أنفسكم".

فيما أوضح عامل المعرفة أن المدخن ينفق 1500 ريال في الشهر على دخانه.. ويقول لك: الراتب ما يكفي!

في سياق متصل، أكد أن ما حدث للهلال ليس بإرادته؛ مضيفًا: "كنت أتمنى أن ينظر له ‫الاتحاد الآسيوي بعين العطف؛ إما بزيادة عدد اللاعبين، أو تأجيل البطولة حتى يتعافى لاعبوه". ياهلا بالعرفج أحمد العرفج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

بالفيديو : حزب الله ينظم جولة إعلامية في موقع أكد نتنياهو تخزين الحزب أسلحة فيه

بالفيديو : حزب الله ينظم جولة إعلامية في موقع أكد نتنياهو تخزين الحزب أسلحة فيه

شبكة عيون الإخبارية