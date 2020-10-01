كورونا في 7 دول.. 1031 وفاة في البرازيل و483 بالمكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية

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الإصابات الجديدة: أكثر من ألف في تونس و16 بمالي و14 بموريتانيا و12 بكل من الصين وساحل العاج

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم تسجيل 33413 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ فضلًا عن 1031 حالة وفاة بسبب المرض.

وطبقًا لبيانات الوزارة، سجلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و810935 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 143952؛ مشيرة إلى تعافي أكثر من 4.1 ملايين مريض بعد شفائهم.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا؛ ولكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.

المكسيك

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 743216 يوم الأربعاء، بالإضافة إلى 77646 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5053 إصابة جديدة، إضافة إلى 483 حالة وفاة اليوم؛ لكن من المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم: إن البر الرئيسي سجل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 30 سبتمبر.

وأضافت اللجنة في بيان أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج؛ فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 85414 حالة، وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

مالي

أعلنت وزارة الصحة في مالي عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في مالي بلغ 3110 حالات؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 131 شخصًا.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7 آلاف و502 إصابة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 شخصًا.

ساحل العاج

أعلنت وزارة الصحة في ساحل العاج، عن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 19724 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 120 شخصًا.

تونس

سجلت تونس 1008 إصابات جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 18413 حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 265 وفاة.فيروس كورونا الجديد