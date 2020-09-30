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مدير هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يتابع ميدانيًّا تنفيذ حملة "الصلاة نور"

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تهدف لبيان مكانة الفريضة وفضائلها.. وتستخدم لوحات الطرق ومواقع التواصل

مدير هيئة الأمر بالمعروف بالشرقية يتابع ميدانيًّا تنفيذ حملة

قام المدير العام لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، بجولة ميدانية على نطاق عمل المركز الإشرافي الشمالي التابع لهيئة مدينة الدمام للوقوف ميدانيًّا على تنفيذ حملة "الصلاة نور" التي أطلقها الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند؛ لتوعية أفراد المجتمع بالمحافظة على الصلاة.

وتفصيلا، قام الشيخ "الثبيتي" بجولة على عدد من المجمعات التجارية، كما قام بالتنبيه بصلاة المغرب، ورافقه خلال الجولة عدد من مسؤولي الفرع.

وأوضح "الثبيتي" أن هذه الحملة تهدف إلى بيان مكانة الصلاة وفضائلها، وأثرها في حياة المسلم، مستخدمة في ذلك التقنيات الحديثة في العرض عبر لوحات الطرق والمجمعات التجارية ومواقع التواصل الاجتماعي لتعزيز مكانة الصلاة في مختلف شرائح المجتمع.

وقال الشيخ الثبيتي إن فرع المنطقة الشرقية بدأ بتطبيق خطته الميدانية والتوعوية لمواكبة هذه الحملة المباركة التي تُعنى بالركن الثاني من أركان الإسلام انطلاقًا من اهتمام ولاة أمر هذه البلاد بشعائر الإسلام، وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله –، منها عنايتهم بالصلاة، والدعوة إليها، والمحافظة عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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