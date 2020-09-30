الشؤون الإسلامية تدشن مبادرة "المملكة توحيد ووحدة" بالدوادمي بحضور المحافظ

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تستهدف أكثر من 200 منشط دعوي لترسيخ اللحمة الوطنية يقدمها الدعاة

دشن محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري، بمقر المحافظة اليوم، المبادرة الدعوية "المملكة توحيد ووحدة"، التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بحضور مدير مركز الدعوة بمحافظة الدوادمي عبد الله بن رجا الروقي، ومدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدوادمي سامي بن عبد العزيز السليس.

وقدم مدير مركز الدعوة بالمحافظة شرحاً عن المبادرة والتي دشنها الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الأسبوع الماضي، وتهدف لتعزيز القيم الوطنية والحث على اللحمة والمواطنة الصالحة والتحذير من الانتماء للمذاهب الهدامة وتعزيز العقيدة الصحيحة، ونشر الوعي في المجتمع وفق منهج الوسطية والاعتدال ونبذ الفرقة والاختلاف، من خلال إقامة أكثر من 200 منشط دعوي في مساجد وجوامع محافظة الدوادمي والمراكز التابعة لها تتضمن محاضرات وندوات علمية وكلمات توعوية وخطب.

من جهته، ثمن السديري ما تقوم به وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أعمال دعوية تسعى من خلالها إلى تعزيز قيم الانتماء والمواطنة والتحذير من الجماعات الإرهابية، وتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم وفق المنهج الصحيح والسليم.