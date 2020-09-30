أخبار عاجلة

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية -
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع "مرسى ينبع" بمساحة 722 ألف متر مربع

Print
بهدف إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بالمحافظة:

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وشركة البلاد المالية، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.


ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم، بالإضافة إلى شاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية، بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشروعات رواد الأعمال، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسى جديدًا يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع

توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

شبكة عيون الإخبارية