توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مشروع "مرسى ينبع" بمساحة 722 ألف متر مربع

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بهدف إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بالمحافظة:

شهد الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المقر للتطوير والتنمية، الذراع الاستثماري لأمانة المنطقة، وشركة البلاد المالية، لإنشاء مشروع الواجهة البحرية (مرسى ينبع) على مساحة تبلغ 722 ألف متر مربع.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي لشركة المقر للتطوير والتنمية المهندس عبدالرحيم التويجري، ومن جانب شركة البلاد المالية الرئيس التنفيذي زيد المفرح.



ويتكون المشروع الجديد الذي يقع جوار الواجهة البحرية لمدينة ينبع الصناعية من فندق فئة الخمسة نجوم، بالإضافة إلى شاليهات فندقية ومنتجعات صحية ومركز تجاري، ومنافذ بيع ترتبط بالأنشطة التراثية والفعاليات والرياضات البحرية، إلى جانب إنشاء حديقة مُخصصة للألعاب المائية، فضلاً عن استحداث ساحات ومناطق مفتوحة تحتضن مختلف الأنشطة والفعاليات والبرامج الترفيهية والثقافية والرياضية.

وتهدف أمانة منطقة المدينة المنورة من خلال المذكرة إلى إضافة قيمة حضارية وسياحية وعمرانية واقتصادية بمحافظة ينبع بالشراكة مع القطاع الخاص من خلال إقرار عمليات تطوير الواجهة البحرية للمدينة الساحلية، بما يعزز الجوانب الاقتصادية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الاستفادة لمشروعات رواد الأعمال، إلى جانب إيجاد مجموعة كبيرة من فرص العمل لأبناء وبنات المحافظة، وإيجاد خيارات سياحية وفندقية جديدة متنوعة، وتكوين نقطة جاذبة لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية المائية والفعاليات في الواجهة البحرية الجديدة التي ستكون مرسى جديدًا يُعنى كذلك بتقديم الخدمات لليخوت والقوارب.