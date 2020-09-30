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الأردن يُحدّث قائمة الدول التي تسيّر رحلات جوية منتظمة للمملكة

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الأردن يُحدّث قائمة الدول التي تسيّر رحلات جوية منتظمة للمملكة الأردن يُحدّث قائمة الدول التي تسيّر رحلات جوية منتظمة للمملكة

جي بي سي نيوز:- حدثّت ، الثلاثاء، تصنيف الدول التي سيستقبل منها الأردن مسافرين تبعا لوضعها الوبائي، بعد إعلان استئناف الرحلات الجوية المنتظمة في 8 أيلول/سبتمبر الحالي.

وصنف الأردن الدول إلى خضراء، صفراء، وحمراء؛ تبعا للخطورة الوبائية داخلها، إذ إن الدول الخضراء الأقل خطرا، أما الحمراء فهي الأشد خطورة.

والدول الخضراء، وفق تحديث تاريخه 29 أيلول/ سبتمبر الحالي، واطلعت "المملكة" عليه، هي: "الجزائر، النمسا، كندا، قبرص، الدنمارك، ألمانيا، اليونان، هونغ كونغ، هنجاريا، إيطاليا، لتوانيا، ماليزيا، بولندا، تايلاند، تونس وتركيا".

أما الدول الصفراء: مالطا، المغرب، هولندا، ، سويسرا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، ، السودان، سوريا واليمن.

وحسب التعديلات، سيتم عزل القادمين منزليا للدول الخضراء والصفراء 7 أيام.

الدول الحمراء؛ هي: البحرين، التشيك، بلجيكا، فرنسا، العراق، "إسرائيل"، الكويت، لبنان، ليبيا، عُمان، قطر، رومانيا، ، اسبانيا، أوكرانيا، والولايات المتحدة الأميركية.

وحسب التعديلات أيضا، سيتم عزل القادمين منزليا من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، حيث سيتم فحص القادمين في اليومين السابع والرابع عشر.

جي بي سي نيوز

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