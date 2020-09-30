سلطنة عمان تستأنف رحلاتها الجوية لـ20 دولة في أول أكتوبر.. و3 شروط لدخول السلطنة

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تضاف وجهات جديدة إلى رحلات الطيران العماني في المستقبل القريب

تستقبل مطارات سلطنة عمان، بداية من منتصف ليلة الخميس الأول من أكتوبر، الرحلات القادمة والمتجهة إلى 20 دولة حددتها هيئة الطيران المدني العماني، منها دول مجلس التعاون، وسيستأنف الطيران العماني للسلطنة تشغيل رحلاته المجدولة مجدداً.

ويطلق الطيران العماني رحلاته خلال الفترة التشغيلية الأولى رابطاً مسقط بلندن، وإسطنبول، وفرانكفورت، ومومباي، ودلهي، وكوتشي، ودبي، والدوحة، والقاهرة، ودار السلام، بالإضافة إلى زنجبار، وكوالالمبور، ومانيلا، ولاهور، وإسلام أباد، على أن تضاف وجهات جديدة إلى رحلات الشركة في المستقبل القريب. كما سيواصل الناقل العماني تشغيل رحلاته المجدولة محلياً إلى خصب.

وأقرت السلطات المسؤولة الإجراءات الاحترازية والشروط اللازمة للدخول إلى السلطنة، ومنها: وجود تأمين طبي شامل لمدة شهر مع كل راكب، وفحص مخبري لكوفيد 19 سلبي، مع العزل لمدة 14 يوماً حالة الوصول إلى عمان، والبقاء أكثر من 7 أيام، وسداد ما قيمته 25 ريالاً عمانياً بما يقارب 250 ريالاً سعودياً قيمة الخدمات.