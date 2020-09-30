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"النقل" تحصل على شهادة الأيزو في فحص وتقييم الجسور

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"النقل" تحصل على شهادة الأيزو في فحص وتقييم الجسور "النقل" تحصل على شهادة الأيزو في فحص وتقييم الجسور
"الضرغام": إنجاز دولي تحقَّق بفضل تضافر الجهود

حصلت وزارة النقل على شهادة الأيزو في مشروع فحص وتقييم الجسور بناء على معايير الجودة في الفحص والتقييم وإدارة الأصول. ويهدف المشروع إلى رفع مستوى الخدمة، وتوفير قواعد بيانات شاملة لجميع عناصر الجسور، وتكاليف الصيانة اللازمة لها؛ فيساهم في تقليل الهدر المالي، ورفع كفاءة الإنفاق، والمحافظة على هذه الأصول، وتعظيم قيمتها. ويقوم على البرنامج نخبة من المختصين والخبراء السعوديين، إضافة إلى الاستفادة من بيوت الخبرة العالمية والوطنية في المجال ذاته. ويملك العاملون كافة بالبرنامج رخصة "فاحص معتمد" من هيئة الطرق الفيدرالية الأمريكية.

وقد قام فريق العمل بدراسات مستفيضة، وتحليل الوضع القائم في الإدارة، ومتطلبات الشهادة؛ وهو ما أثمر تحقيق المتطلبات الخاصة بنظام إدارة الجودة، منها وضع منظومة واضحة لتخطيط الأهداف ومتابعة تنفيذها ضمن مشروع فحص وتقييم الجسور، وتحديد المخاطر والفرص وإدارتها، إلى جانب إيجاد نظام متكامل لكيفية الرقابة على جودة تنفيذ الخدمات.

ويساهم هذا المنجز في تفعيل نظام (BMS) على صعيد أتمتة أعمال صيانة الجسور العائد على رفع كفاءة الإنفاق، بما يضمن الرفع من مستوى وحالة الجسور، وتحقيق رؤية 2030م، إضافة إلى حصر الأضرار الإنشائية كافة، وآلية إصلاحها وتكاليفها، ووضع الأولويات للإصلاح والصيانة. ويستخدم برنامج إدارة الجسور خوارزميات لاتخاذ القرار بشكل آلي معتمدًا على الموازنة بين المخاطر للعناصر الإنشائية؛ ما يؤدي لتحديد أولويات الصيانة للعناصر الإنشائية، بما يضمن الحفاظ على سلامة المنشأة. وتستخدم الوزارة العديد من مؤشرات الأداء لقياس وضع الجسور بالسعودية.

وقال المدير العام للإدارة العامة للمسح والتقييم، المهندس وليد الضرغام، إن هذا المنجز الدولي لم يكن ليتحقق إلا بفضل تضافر الجهود، والعمل في بيئة احترافية متميزة. وإن وزارة النقل تولي حرصًا واهتمامًا لتحقيق أعلى معايير الجودة في أعمالها كافة التي تقوم بها، وفق أداء متميز، ومتابعة وتنفيذ مستمرَّيْن ودائمَيْن للتوجيهات كافة من الفريق كافة العامل بمشروع فحص وتقييم الجسور؛ وهو ما كان له عظيم الأثر في تحقيق هذا المنجز الذي يضاف للنجاحات التي حققتها الوزارة على الصعيدَيْن الإقليمي والعالمي، ولاسيما بعد حصول السعودية على المرتبة الأولى عالميًّا بجانب أمريكا وإسبانيا على صعيد مؤشر ربط الطرق في تقرير منتدى التنافسية العالمي لعام 2019م.

يُذكر أن وزارة النقل قامت بفحص وتقييم أكثر من ٥٠٠٠ جسر، وبحصولها على شهادة الأيزو العالمية لفحص وتقييم الجسور فإنها تعد الشهادة الثانية لها بعد حصولها على شهادة الأيزو لمشروع مسح وتقييم الطرق لعام 2019م. وتعكف إدارات الوزارة كافة على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة لإنجاز المشروعات كافة، وتعزيز كفاءة التشغيل والأداء، وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية السعودية 2030م.وزارة النقل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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