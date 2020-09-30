جامعة المجمعة تعلن نتائج القبول للمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني

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للطلاب والطالبات.. ويلزمهم الدخول وتأكد القبول أو رفضه

أعلنت جامعة المجمعة نتائج القبول للمقاعد الشاغرة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات، وأتاحت الاستعلام عبر موقعها الإلكتروني.

ودعت "الجامعة" جميع المقبولات والمقبولين الدخول وتأكيد القبول أو رفضه قبل انتهاء فترة التأكيد التي توافق يوم الأحد 17-2-1442هـ، ومؤكدة أنه بعد انتهاء التاريخ المحدد سيتم إلغاء قبول من لم يقم بتأكيد الرغبة.

للطلاب عبر الرابط التالي:

‏http://mu.rbu-admit.edu.sa/admitcasesmu

للطالبات عبر الرابط:

http://mu.rgu-admit.edu.sa/mu/Login