أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتراجع المخزونات الأمريكية

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خام برنت يصل إلى 40.84 دولارًا للبرميل

قلص خام القياس العالمي برنت خسائره، اليوم (الأربعاء)، وارتفع سعر الخام الأمريكي بفضل الآمال في أن يدعم اتفاق تحفيز اقتصادي أمريكي السوق، حتى مع استمرار المخاوف من فيروس كورونا والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب.

وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، عن أدنى مستوى للجلسة البالغ 40.30 دولارًا للبرميل؛ بفعل التقدم صوب حزمة تحفيز، وبحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، كان الخام منخفضًا 19 سنتًا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 40.84 دولارًا للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا أو 1.48 في المئة مسجلاً 39.88 دولارًا للبرميل.

يحل أجل عقد نوفمبر لبرنت اليوم، ليحل محله عقد ديسمبر (كانون الأول)، الذي صعد 42 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 41.98 دولارًا للبرميل.

وتدعمت الأسعار أيضاً ببيانات المخزونات الأمريكية، التي أظهرت تراجع مخزون الخام مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر (أيلول)، في انخفاض أعمق مما توقعه المحللون.