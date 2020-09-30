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لبنان.. باسيل ينتقد تعميم ماكرون مسؤولية فشل تشكيل

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لبنان.. باسيل ينتقد تعميم ماكرون مسؤولية فشل تشكيل الحكومة لبنان.. باسيل ينتقد تعميم ماكرون مسؤولية فشل تشكيل

جي بي سي نيوز :- انتقد رئيس حزب "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الثلاثاء، تعميم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مسؤولية فشل تشكيل الجديدة في لبنان.

جاء ذلك في تغريدة لرئيس التيار (حزب رئيس الجمهورية ميشال عون)، ردا على تعليق ماكرون حول فشل تشكيل الحكومة اللبنانية عقب اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب.

وقال باسيل إن "حديث الرئيس الفرنسي الأخير بنّاء وواقعي وموضوعي وفيه حرص على لبنان، ما عدا تعميم مسؤولية الفشل على الجميع".

واعتبر أن تعميم مسؤولية الفشل من الممكن تمريره في عالم السياسة، رغم أنه "أمر غير عادل"، لكنه توقف عند تصريحات لماكرون في "تعميم أن الكل قبضوا (أموال)"، في إشارة لاتهام ماكرون جميع القوى اللبنانية بالتورط في الفساد.

واعتبر باسيل، في التغريدة ذاتها، أن انتقاده هذا يأتي من "حرصنا (التيار الوطني الحر) على استمرار المبادرة الفرنسية ونجاحها".

وكان الرئيس ماكرون قد حمّل خلال مؤتمر صحفي حول لبنان، الأحد الماضي، "مسؤولية الفشل لكل القادة اللبنانيين"، مشيرا إلى "نظام من الفساد يتمسك به الجميع لأن الجميع تورط فيه"‎، دون ذكر أسماء محددة.

وقال ماكرون: "الطبقة السياسية اللبنانية تخلت عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية"، مؤكدا أن "خارطة الطريق الفرنسية هي الخيار الوحيد المتاح ولا تزال مطروحة".

والسبت، اعتذر أديب، عن إكمال مهامه في تشكيل الحكومة التي كلفه بها رئيس الجمهورية في 31 أغسطس/آب الماضي.

وواجه تشكيل الحكومة عقبات؛ إذ تمسك بحقيبة المالية الثنائي الشيعي "حركة أمل"، برئاسة نبيه بري، وجماعة "حزب الله" حليفة النظام السوري وإيران، المحور المعادي لإسرائيل حليفة واشنطن وبعض الأنظمة العربية.

وكان من المقرر أن تكون حكومة أديب - لو تشكلت - أن تخلف سابقتها برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 من الشهر نفسه، بعد ستة أيام من انفجار كارثي في مرفأ العاصمة بيروت.

وتزامن التكليف مع زيارة تفقدية لبيروت، أجراها ماكرون، الذي تتهمه أطراف لبنانية بالتدخل في شؤون بلادهم الداخلية، ومنها عملية تشكيل الحكومة، في محاولة للحفاظ على نفوذ لباريس في لبنان.

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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