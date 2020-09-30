★ ★ ★ ★ ★

الرقم القياسي يبلغ 45.3 مليون مشاهد

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، والمنافس الديمقراطي جو بايدن على الأرجح جمهورًا أصغر بكثير من الرقم القياسي، الذي سجل قبل أربع سنوات، بحسب بيانات أولية عن نسبة المشاهدة التي استشهدت بها مجلة "هوليوود ريبورتر".

وتابع ما يقدر بنحو 28.82 مليون شخص شبكات البث "إيه.بي.سي"، و "سي.بي.إس"، و"إن.بي.سي" و"فوكس"، أي أقل من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على هذه الشبكات في عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليونًا، وفقًا لـ "رويترز".

وستصدر بيانات من شبكات إضافية في وقت لاحق اليوم (الأربعاء).