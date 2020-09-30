أخبار عاجلة

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية -
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

النفط ترتفع مدفوعة بتراجع المخزونات الأمريكية

Print
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتراجع المخزونات الأمريكية النفط ترتفع مدفوعة بتراجع المخزونات الأمريكية
خام برنت يصل إلى 40.84 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتراجع المخزونات الأمريكية

قلص خام القياس العالمي برنت خسائره، اليوم (الأربعاء)، وارتفع سعر الخام الأمريكي بفضل الآمال في أن يدعم اتفاق تحفيز اقتصادي أمريكي السوق، حتى مع استمرار المخاوف من والتي تلقي بظلالها على توقعات الطلب.

وارتفع خام برنت تسليم نوفمبر (تشرين الثاني)، عن أدنى مستوى للجلسة البالغ 40.30 دولارًا للبرميل؛ بفعل التقدم صوب حزمة تحفيز، وبحلول الساعة 1406 بتوقيت جرينتش، كان الخام منخفضًا 19 سنتًا بما يعادل 0.5 في المئة إلى 40.84 دولارًا للبرميل، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا أو 1.48 في المئة مسجلاً 39.88 دولارًا للبرميل.

يحل أجل عقد نوفمبر لبرنت اليوم، ليحل محله عقد ديسمبر (كانون الأول)، الذي صعد 42 سنتًا أو واحدًا بالمئة إلى 41.98 دولارًا للبرميل.

وتدعمت الأسعار أيضاً ببيانات المخزونات الأمريكية، التي أظهرت تراجع مخزون الخام مليوني برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 25 سبتمبر (أيلول)، في انخفاض أعمق مما توقعه المحللون.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية