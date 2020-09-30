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توقيع اتفاقية تعاون بين "الموارد البشرية" ومركز الملك سلمان للإغاثة

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توقيع اتفاقية تعاون بين "الموارد البشرية" ومركز الملك سلمان للإغاثة توقيع اتفاقية تعاون بين "الموارد البشرية" ومركز الملك سلمان للإغاثة
لتحديد أوجه التنسيق بشأن النشاطات الإنسانية والخيرية الخارجية

توقيع اتفاقية تعاون بين

وقّعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم؛ اتفاقية تعاون مشترك بغرض تحديد أوجه التعاون فيما يتعلق بالنشاطات الإغاثية والإنسانية والخيرية الخارجية للجمعيات والمؤسسات وإصدار الموافقات والتراخيص اللازمة لها، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية الاجتماعية ماجد بن عبدالرحيم الغانمي.

ومثّل الوزارة في توقيع الاتفاقية: وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح بن ماجد، فيما وقعها عن المركز مساعد المشرف العام على المركز للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

وسيجري، بموجب الاتفاقية، التنسيق بين الجانبين بشأن إصدار التراخيص الداخلية للأشخاص الراغبين في تأسيس جمعيات أو مؤسسات أهلية تمارس نشاطًا خارج المملكة، أو التي ترغب في أن يكون لها نشاط خارجي، والإشراف والمتابعة خارجيًا على نشاطات تلك الجمعيات أو المؤسسات الأهلية والحاصلة على التراخيص اللازمة، وتوثيق المساعدات الإغاثية والإنسانية والتنموية في مختلف منصات توثيق المساعدات المقدمة من المملكة وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يوضح المساعدات المقدمة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن رغبة الطرفين في العمل المشترك لتطوير خدمات الجمعيات والمؤسسات المقدمة في داخل وخارج المملكة والنهوض بالعمل الإنساني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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