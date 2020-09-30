"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات جديدة على نظام "الأسد" تشمل 6 أفراد و13 كياناً

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لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على دمشق

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات تتعلق بالنظام السوري تشمل 6 أفراد و13 كياناً.

وقال موقع وزارة الخزانة الأمريكية: إن الولايات المتحدة فرضت حزمة أخرى من العقوبات المتعلقة بسوريا، استهدفت هذه المرة 13 كياناً وفرداً.

وكان البيت الأبيض أعلن أن الولايات المتحدة ستواصل سياسة العقوبات ضد سوريا؛ لزيادة الضغط الاقتصادي والسياسي على نظام بشار الأسد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني في يوليو الماضي، إن "العقوبات الجديدة، ستكون جزءاً من الحملة المستمرة للضغط السياسي والاقتصادي الهادف إلى حرمان نظام الرئيس السوري بشار الأسد من الموارد التي يستخدمها في الحرب على الشعب السوري".

وأكدت أن "الإدارة الأمريكية لا تزال ملتزمة بتسوية سياسية طويلة الأمد في سوريا، وعلى نظام الأسد ورعاته أن يعترفوا بأن الحل السياسي هو الآلية الوحيدة القابلة للحياة لإنهاء النزاع السوري بطريقة سلمية".