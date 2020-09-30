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العراق: 4691 إصابة جديدة و59 وفاة بفيروس كورونا

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العراق: 4691 إصابة جديدة و59 وفاة بفيروس كورونا العراق: 4691 إصابة جديدة و59 وفاة بفيروس كورونا
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

العراق: 4691 إصابة جديدة و59 وفاة بفيروس كورونا

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 362981 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 59 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 9181، فيما تم تسجيل 3385 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 292197 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق لحد اليوم 61603؛ منهم 550 يرقدون في العناية المركزة.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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