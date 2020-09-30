ثناء شعبي على اختيار عسكريين في تشكيلة الأعيان

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جي بي سي نيوز - : لعل تشكيلة الأعيان الجديدة تحمل في مضمونها أكثر من توجه واكثر من رسالة ، ذلك أن المتأمل بالتشكيلة التي اعلن عنها أمس بإرادة ملكية ضمت في حناياها قائمة لافتة باسماء عسكرية شكلت بالمجمل ربع تشكيلة الاعيان البالغة 65 عضوا .

ويقول مراقبون : إن هذه التشكيلة من الضباط العسكريين المتقاعدين تلخص المهام المناطة بالمجلس من جهة الحرص على الأمن الوطني ومصلحة الاردن العليا خاصة إذا علمنا بأن استحقاقات المرحلة من تطبيع ومطامع صهيونية في القدس وفي محاولة تهميش دور الاردن في القضية الفلسطينية عموما ، وما تنتظره المنطقة من مفاجآت أو انتكاسات ، ناهيك عما فرضته المديونية والواقع الاقتصادي وما تسببت به كورونا من خسائر فادحة للاقتصادات الدولية ومنها الاردن ، كل ذلك وغيره يحتم إناطة الجناح الثاني من مجلس الأمة بأعيان يحظون بثقة الشعب ، على اعتبار أن الاجماع الشعبي على الجيش والعسكرية الاردنية لا لبس فيه وهو محط اجماع بلا ريب ، ومن هنا ، وكما يقول هؤلاء ، فإن تشكيلة الاعيان جاءت لتواكب ، وأحيانا لتواجه كل هذه الاستحقاقات وما تحمله الأيام القادمة من مفاجآت ومن أخطار ..

أما الأسماء العسكرية التي حفل بها مجلس الأعيان فهم على التولي :

- محمد يوسف الملكاوي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأسبق.

- حسين هزاع المجالي مدير الأمن العام الأسبق.

- توفيق الحلالمة مدير قوات الدرك الأسبق .

- فاضل الحمود مدير الأمن العام السابق

-. مصطفى البزايعة مدير الدفاع المدني السابق .

-. الفريق المتقاعد جمال الشوابكة .

-.اللواء المتقاعد احمد محمود الهباهبة.

- . اللواء المتقاعد نايفة منور الزبن.

-.لواء أمن عام متقاعد محمود أبوجمعة.

-. اللواء المتقاعد الطبيب غادة بشوتي بقاعين

-. اللواء المتقاعد الطبيب ياسين الحسبان

-.لواء ركن متقاعد قوات خاصة ماجد خليفة المقابلة.

-. الفريق المتقاعد عبدالرحمن العدوان .

-.اللواء المتقاعد خير الدين هاكوز .

-.اللواء المتقاعد محمد عودة نجادات.

-.‏لواء سلاح جو متقاعد طلال رشيد عريقات‏.

-.لواء متقاعد مخابرات مروان قطيشات.

-. العميد المتقاعد سمير صابر بينو .