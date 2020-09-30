أخبار عاجلة

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا

Print
إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا
في الحشود لمواجهة طموحات أنقرة

إيطاليا تعلن دعم اليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا

أعربت إيطاليا، اليوم الأربعاء، عن موقفها الداعم لليونان وقبرص في الخلاف مع تركيا، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أنها تؤيد الحوار البناء مع أنقرة.
صرح بذلك وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمشاركة وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو.
وقال الوزير الإيطالي: "نقف متضامنين مع اليونان وقبرص، لكن تركيا شريك لا غنى عنه في ضمان الأمن في المنطقة، وهي حليف في الناتو. نحن ندافع عن العمل البناء مع تركيا، ويمكن أن يكون دور الولايات المتحدة أساسياً في بناء حوار شفاف ومفتوح مع أنقرة".
وتعمل اليونان وقبرص منذ فترة على حشد دعم لمواجهة طموحات تركيا في منطقة شرق المتوسط، التي تقوم بأنشطة تنقيب عن الغاز فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

شبكة عيون الإخبارية