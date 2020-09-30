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مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 8299.08 نقطة

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 8299.08 نقطة مؤشر "الأسهم " يغلق مرتفعًا عند 8299.08 نقطة
بتداولات بلغت 11 مليار ريال لأكثر من 542 مليون سهم

مؤشر

أغلق مؤشر الأسهم الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 14.74 نقطة ليقفل عند مستوى 8299.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 542 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 57 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سلامة، المعذر ريت، اتحاد الخليج، الخليجية العامة، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الوطنية، عناية، الأهلي للتكافل، ساب للتكافل، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 7.25% .

وكانت أسهم شركات دار الأركان، كيمانول، كيان السعودية، زين السعودية، وميفك ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أمانة للتأمين، فيبكو، الأسماك، دار الأركان، وكيمانول هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم مرتفعًا 460.47 نقطة ليقفل عند مستوى 14114.21 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 41 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 593 ألف سهم تقاسمتها 1414 صفقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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