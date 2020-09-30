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تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن التوعية بالإجراءات الاحترازية

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تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن التوعية بالإجراءات الاحترازية تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن التوعية بالإجراءات الاحترازية
للتأكيد على الالتزام المجتمعي ضمن الوقاية من انتشار

تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن التوعية بالإجراءات الاحترازية

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خطباء الجوامع والمساجد الإضافية كافة التي تقام فيها صلاة الجمعة بعموم مناطق المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن "توعية الناس بضرورة استمرارهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة والالتزام المجتمعي للوقاية من انشار فيروس كورونا، تحقيقاً للمقاصد الشرعية المتحققة بذلك.

يأتي ذلك التعميم في إطار سعي وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المساهمة في نشر الوعي الشرعي، وتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

ويهدف التعميم إلى التأكيد على دور خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الأمور التي يحسن التنبيه عليها والتذكير بها، ومنها الاجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة بالدولة تجاه فيروس كورونا.وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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