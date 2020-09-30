شاهد.. أمير #الكويت يتقدم المصلين على جنازة #الشيخ_صباح

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نقل جثمان الفقيد من مسجد بلال بن رباح إلى مقبرة الصليبيخات

أدى المشيعون يتقدمهم أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم صلاة الجنازة على جثمان أمير #الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في مسجد بلال بن رباح.

وعقب الصلاة على الفقيد الراحل تم نقل جثمان الشيخ صباح من مسجد بلال بن رباح إلى مقبرة الصليبيخات.

وفي وقت سابق اليوم وصلت الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت، حيث استقبل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح جثمان الأمير الراحل، كما كان في استقباله رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

ونقل الجثمان إلى مسجد بلال ابن رباح في منطقة الصديق بالكويت العاصمة، وقررت السلطات تنفيذ إغلاق جزئي لبعض الطرق لنقل الجثمان، من الساعة الثانية ظهرا.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، قال إنه مراسم دفن الجثمان ستقتصر على أقرباء الأمير الراحل فقط.

وتوفي الأمير صباح، الثلاثاء، عن عمر 91 عاما، حيث كان في رحلة علاج إلى الولايات المتحدة.

وأدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي كان يشغل منصب ولي العهد، اليمين الدستورية أميرا للبلاد أمام مجلس الأمة، الأربعاء. أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح صلاة الجنازة