أرمينيا تنشر حطام طائرة عسكرية اتهمت تركيا بإسقاطها

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أنقرة نفت مزاعم يريفان حول المقاتلة

نشرت أرمينيا صورا على منصة حكومية على الإنترنت، اليوم الأربعاء لحطام طائرة، أعلنت أنها طائرة عسكرية من طراز سوخوي-25 أسقطتها مقاتلة تركية أمس.

ونفت تركيا وأذربيجان مزاعم يريفان بأن مقاتلة تركية من طراز إف-16 أسقطت الطائرة الأرمينية، مما أدى إلى مقتل الطيار، وفقاً لـ "رويترز".

ودخل القتال الذي اندلع بين القوات الأذربيجانية والأرمينية؛ بسبب إقليم ناجورنو قرة باخ الانفصالي يومه الرابع في أكبر مواجهة في الصراع المستمر منذ عقود، منذ توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار عام 1994.أرمينيا حطام طائرة