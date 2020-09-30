أكثر من 4500 معاق يستفيدون من العلاج الطبيعي بجمعية "حركية"

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تمكّن المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة دون عناء

استفاد 403 من المعاقين والمعاقات من برنامج التأهيل العلاجي والصحي الذي تنفذه جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية" خلال العام الماضي، ليصل إجمالي المستفيدين من هذه الخدمة 4531 مستفيداً ومستفيدة منذ نشأة البرنامج. وذلك لتمكين المستفيدين من التأهيل وممارسة حياتهم اليومية بسهولة وبدون مشقة وعناء، وتحسين صحة ذوي الإعاقة الحركية، وتعديل الحالة الجسمية لهم؛ لمساعدتهم على القيام ببعـض المهـام بأنفسهم، كالانتقال مـن الكرسـي المتحــرك للســرير، وغيرهــا مــن الاحتياجات اليوميــة التــي تتطلــب تدريــبا وتأهيــلا علاجــيا.

تجدر الإشارة إلى أن تكلفة الدورة التأهيلية المكوّنة من 12 جلسة علاجية بلغت 2400 ريال. حيث حرصت "حركية" على التعاقد مع عدد من المراكز الطبية المتخصصة لتقديم الخدمات الصحية والنفسية لذوي الإعاقة، التي اشتملت على العلاج الطبيعي وتدريبات التوازن الحركي، وتقوية العضلات، والبرامج الصحية كشف (النظر والأسنان والعيون)، إضافة إلى التحاليل الطبية، والتدريبات الرياضية.

ويعد برنامج التأهيل العلاجي والصحي أحد البرامج الأساسية السنوية في "حركية"، وهو جزء من عملية التأهيل الشامل المستمر، وأحد أركانها الأساسية. حيث تعمل من خلال هذا البرنامج للحد من شدة الإصابة ومضاعفاتها. واتخاذ الإجراءات التأهيلية المناسبة بعد التشخيص والاكتشاف المبكر للحالة.

كما دعت "حركية" الميسورين للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، ودعم مشروع التأهيل العلاجي والصحي من خلال التبرع بقيمة 12 جلسة للمعاق وقدرها 2400 ريال، أو بما تجود به أنفسهم، وذلك عبر حسابات الجمعية البنكية أو متجر حركية الإلكتروني

https://store.harakia.org.sa/جمعية الإعاقة الحركية للكبار حركية