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الأخبار - شهادات عدد من العاملين السابقين بالجزيرة تكشف اكاذيب القناة القطرية وموقفها المعادي لمصر

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