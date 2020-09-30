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خلال أكتوبر.. "المواصفات " تنظم 9 برامج تدريبية عن بُعد

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خلال أكتوبر.. "المواصفات السعودية" تنظم 9 برامج تدريبية عن بُعد خلال أكتوبر.. "المواصفات " تنظم 9 برامج تدريبية عن بُعد
لتعزيز القدرات الوطنية والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات

خلال أكتوبر..

ينظم مركز التدريب بالهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة تسعة برامج تدريبية عن بعد، في عدد من المجالات خلال الفترة من1 إلى 29 أكتوبر.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجالات التقييس المختلفة، والتوعية بالمتطلبات العامة لكفاءة المختبرات ومساهمتها في التحسين والتطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في المختبرات.

وتنطلق أولى هذه البرامج التدريبية يوم غد الخميس 1 أكتوبر 2020م بدورة متخصصة بعنوان (مفاهيم جودة مراكز خدمة المستفيدين – حياك).

وستكون الدورة الثانية مساء يومي الأحد والاثنين 4 و5 أكتوبر، وتتناول «متطلبات نظام إدارة كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025».

وتُقام الدورة الثالثة مساء يوم الخميس 8 أكتوبر، بعنوان «حساب الارتياب ISO GUIDE 98-1:2009»، فيما ستقام الدورة الرابعة مساء يومي الأحد والاثنين 11-12 أكتوبر 2020م بعنوان «التدقيق على متطلبات نظام كفاءة معامل الاختبار والمعايرة ISO 17025 ».

وتنفذ الدورة الخامسة مساء يوم الخميس 15 أكتوبر بعنوان «آلية سحب العينات»، فيما ستقام الدورة السادسة تحت عنوان «متطلبات نظام الإدارة البيئية ISO 14001:2015» يومي الأحد والاثنين 18-19 أكتوبر، فيما ستقام الدورة السابعة مساء يوم الخميس 22 أكتوبر بعنوان «إدارة الجودة الشاملة TQM».

وسيعقد المركز الدورة الثامنة يومي الأحد والاثنين 25-26 أكتوبر 2020 بعنوان «متطلبات نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2017». على أن تُنفذ الدورة الأخيرة مساء يوم الخميس 29 أكتوبر، وتحمل عنوان «نظام إدارة الابتكار ISO 56002:2019».

ودعت المواصفات السعودية للتسجيل ببرامجها التدريبية من خلال الرابط التالي: https://bit.ly/30HOP5Bالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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