أخبار عاجلة

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أهالي "حي الحلقة" بالطائف يشتكون من مصنع للطوب وسط مساكنهم

Print
أهالي "حي الحلقة" بالطائف يشتكون من مصنع للطوب وسط مساكنهم أهالي "حي الحلقة" بالطائف يشتكون من مصنع للطوب وسط مساكنهم
قالوا إنه موجود منذ سنوات دون تدخل من الجهات المختصة‎

أهالي

شكا عدد من مواطني حي الحلقة شمال محافظة الطائف من وجود مصنع للطوب ينشر السموم والأبخرة والدخان والغبار داخل الكتلة السكنية منذ سنوات طويلة دون تدخل من الجهات المختصة لنقله.

وأبدى السكان تذمرهم واستياءهم من بقاء المصنع بين مساكنهم، مؤكدين أنه تسبب في إصابة العديد منهم بأمراض التنفس والربو والحساسية، مشددين على ضرورة تخليصهم منه في أسرع وقت.

وقال المواطن بندر العصيمي: إن مصنع الطوب يتوسط المساكن ويشوه المنظر العام. مبيناً أنه من المفترض أن تشيد تلك المصانع بعيداً عن التجمعات السكانية، وهو ما لم يطبق على مصنع الطوب الذي يتوسط الحي، مصدراً للسكان عوادم المركبات، فضلاً عن الأتربة والغبار التي تسبب في الأمراض والأوبئة بينهم.

وأشار "العصيمي" إلى أن أضرار المصنع كبيرة، بفعل الأدخنة المنبعثة منه، فضلاً عن روائح الديزل وصوت الآلات والمولدات المزعج، مشدداً على ضرورة تخليصهم من المعاناة بنقل المصنع خارج النطاق العمراني.

وطالب "العصيمي" الجهات المختصة بالتفاعل مع شكاواهم وإيجاد حلول عاجلة وسريعة.الطائف مصنع الطوب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

شبكة عيون الإخبارية