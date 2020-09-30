أخبار عاجلة

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"أمير مكة" يرأس اجتماع لجنة عودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية

Print
"أمير مكة" يرأس اجتماع لجنة عودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية "أمير مكة" يرأس اجتماع لجنة عودة العمرة تدريجياً وفق الإجراءات الاحترازية
بدءاً من الأحد المقبل وستكون على 3 مراحل وفق خطة لمنع انتشار "كورونا"

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة اجتماع اللجنة التنفيذية لعودة العمرة تدريجياً، وفق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار المستجد كوفيد 19.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولو الجهات ذات العلاقة إلى شرح عن الخطة قدّمه قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد الأحمدي، حيث روعي في الخطة التي سيتم البدء في تنفيذها بالتزامن مع عودة العمرة الأحد المقبل، اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة بما يوفّر أقصى درجات الرعاية لقاصدي المسجد الحرام ويحفظ صحتهم وسلامتهم بإذن الله .

وستكون عودة العمرة تدريجياً على عدة مراحل إذ سيتم في المرحلة الأولى السماح بأداء العمرة للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 17 صفر 1442هـ الموافق 4 أكتوبر 2020م، بنسبة 30% (6 آلاف معتمر/اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وفي المرحلة الثانية سيتم السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة، بداية من يوم الأحد 1 ربيع الأول 1442هـ الموافق 18 أكتوبر 2020م، بنسبة 75% (15 ألف معتمر/ اليوم، 40 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام، وسيتم في المرحلة الثالثة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها، بداية من يوم الأحد 15 ربيع الأول 1442هـ الموافق 1 نوفمبر 2020م، حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا أو تلاشي الخطر، بنسبة 100% (20 ألف معتمر/ اليوم، 60 ألف مصلٍ/ اليوم) من الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للمسجد الحرام.خالد الفيصل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت: 4 حالات وفاة و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإمارات تسجل 1,041 إصابة جديدة بفيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية