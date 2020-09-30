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جولات مكثفة تضبط وتصادر 11 رأساً من الإبل السائبة بمكة

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نفذتها بلدية العزيزية بهدف الحفاظ على الأرواح والممتلكات

جولات مكثفة تضبط وتصادر 11 رأساً من الإبل السائبة بمكة

نفَّذت بلدية العزيزية الفرعية وإدارة وحدات الذبح التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، وبالتعاون مع الجهات الأمنية حملة مكثفة للحد من ظاهرة الإبل السائبة في المناطق السكنية والطرق العامة، والتي تشكل خطورة على مرتادي الطرق ضمن نطاق البلدية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ البلدية خصصت فرقاً رقابية للمرور على الأحياء والمخططات السكنية بصفة يومية؛ لرصد الإبل السائبة، وتكثيف أعمال الرقابة الميدانية؛ للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار "المالكي" إلى ضبط ومصادرة 11 رأساً من الإبل السائبة وتسليمها لإدارة وحدات الذبح بالأمانة، داعياً جميع أصحاب الإبل إلى الحرص على رعايتها وعدم تركها سائبة.

جولات مكثفة تضبط وتصادر 11 رأساً من الإبل السائبة بمكة

أمانة العاصمة المقدسة الإبل السائبة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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