أخبار عاجلة

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مكة.. حملة لمنع الاحتطاب ومصادرة 6 أطنان من الحطب والفحم بالعكيشية

Print
"الحربي": سلوك عدواني يهدد الإصحاح البيئي وبيعه والاتجار به يستوجب العقوبة

مكة.. حملة لمنع الاحتطاب ومصادرة 6 أطنان من الحطب والفحم بالعكيشية

نفّذت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- حملة مشتركة مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة وبمشاركة الإدارة العامة للنظافة والدوريات الأمنية؛ لمصادرة الحطب المحلي في المباسط العشوائية بحي العكيشية بمكة المكرمة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس أكرم بن علي الحربي، أنه توجد تعليمات صادرة بمنع الاحتطاب؛ بهدف المحافظة على البيئة والعمل على زيادة الغطاء النباتي؛ مشيرًا إلى تمكن الفِرَق الرقابية بقسم مراقبة الأسواق من إيقاف المباسط المخالفة، ومصادرة ما يقارب 6 أطنان من الحطب والفحم.

وأكد "الحربي" أن الاحتطاب الجائر سلوك عدواني خطير يهدد الإصحاح البيئي، وبيعه والاتجار به تصرف يستوجب العقوبة، بالرغم من وجود منتجات بديلة مستوردة ومنافسة للحطب والفحم المحلي؛ من حيث الجودة والمواصفات؛ مبينًا أن فِرَق الرقابة الميدانية بالبلدية تقوم بتعقب المخالفين الذين يبيعون الحطب المحلي في الطرقات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة وفرض العقوبات على المخالفين.

مكة.. حملة لمنع الاحتطاب ومصادرة 6 أطنان من الحطب والفحم بالعكيشية

أمانة العاصمة المقدسة منع الاحتطاب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

شبكة عيون الإخبارية