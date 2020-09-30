شراكة بين "مانجا" وفيرجن ميجاستور لتصنيع منتجات مسلسل "أساطير في قادم الزمان" وفيلم "الرحلة"

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عصام بخاري: تهدف إلى استهداف الشباب والأجيال الصاعدة في العالمين الافتراضي والواقعي

أعلنت اليوم شركة "مانجا للإنتاج" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الخيرية، عن عقدها شراكة مع فيرجن ميجاستور التي ستتولى بموجبها تصنيع منتجات خاصة بمسلسل الأنيمي السعودي "أساطير في قادم الزمان" بأسلوب الرسومات اليابانية، وفيلم "الرحلة" الذي سيعلن عن إطلاقه قريبًا، على أن تصبح هذه المنتجات متاحة للشراء في كافة فروع فيرجن ميجاستور في المملكة اعتبارًا من عام 2021م.

وتأتي هذه الشراكة عقب إطلاق مسلسل "أساطير في قادم الزمان" في يناير الماضي، وهو المسلسل الأول سعوديًّا الذي يتم إنتاجه بالتعاون مع شركة "توئي أنيميشن"، أحد أعرق الاستوديوهات اليابانية وأكثرها شهرة في هذا المجال. وتدور أحداث المسلسل المكون من 13 حلقة في المستقبل في المملكة العربية السعودية؛ حيث يقدم أجمل وأروع الحكايات التراثية السعودية ومن الجزيرة العربية التي تناقلها الناس منذ القدم وترويها الجدة "أسماء" لأحفادها وقطهم الآلي "أنيس". واستطاع المسلسل أن يحقق سبعين مليون مشاهدة، وتم عرضه عبر المنصات في العالم العربي وأمريكا واليابان والصين وتايوان وهونج كونغ.

وتعليقًا على الشراكة، قال الدكتور عصام بخاري، الرئيس التنفيذي لشركة "مانجا للإنتاج": "تأتي شراكتنا مع فيرجن ميجاستور ضمن خطتنا الاستراتيجية التي تهدف إلى استهداف الشباب والأجيال الصاعدة في العالمين الافتراضي والواقعي بمحتوى ومنتجات ذات جودة عالية ومنافسة دوليًّا، بالإضافة إلى العمل على إيجاد بيئة متكاملة في المملكة والعالم العربي تُعنى بتطوير المحتوى الإبداعي والإيجابي الهادف للأجيال القادمة وتصدير الثقافة السعودية إلى العالم في قالب جذاب ومبتكر".

من جهته، قال محمد رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن ميجاستور: "نفتخر بدعم العمل الذي تقوم به شركة "مانجا للإنتاج"، الذي من شأنه الإسهام في تطوير قطاع الإبداع والابتكار في المملكة. فنحن نبحث دومًا في مؤسستنا عن طرق يمكننا من خلالها مساعدة المجتمعات التي نعمل فيها، والمساهمة في نشر ثقافتها محليًّا وعالميًّا، وما هي هذه الشراكة سوى خطوة أولى في سلسلة مبادرات تعاون مستقبلية ستجمع الشركتين خدمةً لهذا القطاع الذي يشهد رواجًا في السعودية".

وستتولى فيرجن ميجاستور تصنيع منتجات خاصة بمسلسل "أساطير في قادم الزمان" المحلي الذي لقي إقبالًا كبيرًا من الجمهور السعودي والعربي وفيلم "الرحلة"، وستصبح هذه المنتجات متوفرة في كافة متاجر فيرجن ميجاستور في المملكة؛ اعتبارًا من عام 2021م. وفيما يخص الشراكة، أشارت مريم علي، مديرة قسم التوزيع والترخيص في "مانجا للإنتاج": تعتبر هذه الشراكة من أهم الخطوات الداعمة لتشجيع تطور دورة حياة صناعة المحتوى الإبداعي والحرص على استدامته. والتي يمكننا من خلالها تحقيق أهداف متعددة من أهمها خلق فرص إبداعية للشباب الصاعد ليكون جزء من تلك الصناعة، وفي المقابل خلق محتوى متكامل ينافس إيجابيًّا على الصعيدين المحلي والعالمي؛ وذلك من خلال ربط الجمهور بشخصياتهم المفضلة.

وتواصل شركة "مانجا للإنتاج" تقديم محتوى إبداعي وإنتاج الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو ذات الرسالة الهادفة التي توصل الرسالة السعودية إلى الجمهور العالمي من خلال أعمال احترافية متميزة. وتهدف الشركة لأن تكون شركة قائدة إقليميًّا ورائدة عالميًّا في إنتاج المحتوى المبتكر الهادف؛ بما يسهم في إلهام أبطال المستقبل.

مسك الخيرية مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية