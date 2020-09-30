إيه سي آي وورلد وايد وماستركارد بصدد التعاون وتقديم حلول دفع وتجارب جديدة للعملاء

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أعلنت اليوم كل من "إيه سي آي وورلد وايد" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ: ACIW)، وهي المزود العالمي الرائد لبرامج وحلول الدفع الرقمي في الوقت الفعلي، و"ماستركارد"، شركة تكنولوجيا المدفوعات المتعددة الخطوط العالمية، عن دخولهما في شراكة لتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع في الوقت الفعلي على مستوى العالم. وستتعاون الشركتان في البداية لتقديم بنية تحتية مركزية هي الأفضل في فئتها وحلول توطين المدفوعات والوصول، إلى المصارف المركزية ومشغلي مخططات البطاقات والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع، والمؤسسات الأخرى التي تطلق مبادرات المدفوعات في الوقت الفعلي.

يستمر سوق المدفوعات في الوقت الفعلي من حساب إلى حساب في التوسع بسرعة. وتوقعت دراسة حديثة - تحلل أحجام وتوقعات المدفوعات العالمية في الوقت الفعلي ومن حساب إلى حساب على امتداد 30 سوقاً عالمياً - حملت عنوان ساعة الذروة للوقت الفعلي‘ ("برايم تايم فور ريل-تايم") - معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23.4 بالمائة بين عامي 2019 و2024. وفي حين أن المخططات الحالية حول العالم تضيف مشاركين جدداً وخدمات ذات قيمة مضافة، تنطلق مخططات قطرية وإقليمية إضافية كل عام، بما في ذلك أكثر من 20 مخططاً في مراحل تخطيط مختلفة.

ومن خلال رؤية متكاملة للمدفوعات في الوقت الفعلي، يتيح جمع البنية التحتية المركزية لـ"ماستركارد" مع تكنولوجيا "إيه سي آي" للوصول إلى المدفوعات وتحويل الرسائل في الوقت الفعلي عرضاً متكاملاً لا مثيل له. ويوفر الحل المشترك الجديد مزايا رئيسية تشمل:

• خيارات النشر المرنة - يوفر تعاون "ماستركارد" و"إيه سي آي" خيارات نشر تتراوح من خدمة مُدارة بالكامل في السحابة إلى دعم البرامج في الموقع للمنصات الحكومية والمصارف المركزية والمنصات المملوكة لمشغلي النظم

• القدرة على دعم متطلبات السوق المحلية الحالية - يقلل الحل المشترك من مقدار الوقت المطلوب لإلحاق المشاركين ويوفر المرونة لتسريع الاعتماد في الوقت الفعلي

• نهج "آيزو20022 أولاً" - تدعم الإمكانات المشتركة في الوقت الفعلي المؤسسات اليوم وغداً، وتوفر التحويل من وإلى المعايير الحالية

• الخدمات الرقمية - قدرات إضافية لدعم الخدمات الرقمية الجديدة، مثل طلب الدفع وخدمات الوساطة وخدمات الفوترة

• عرض عالمي وخبرة محلية - يجمع تعاون "ماستركارد" و"إيه سي آي" بين الامتداد العالمي والخبرة الدولية والمعرفة بالسوق المحلية

وقال بول ستودارت، رئيس منصات الدفع الجديدة في "ماستركارد": "مع انطلاق المزيد من البلدان والمناطق في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات الخاصة بها للاستفادة من تقنيات الوقت الفعلي وطلب العملاء، أصبحت فرص السوق كبيرة". وأضاف: "من خلال التعاون مع ’إيه سي آي‘، سنستكشف مجموعة واسعة من الفرص لتسريع تطوير واستخدام منصات الدفع المتعددة القنوات في الوقت الفعلي، وتعزيز الاختيار والابتكار بالنسبة للمشاركين في السوق والعملاء النهائيين".

وقال كريج ساكس، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستراتيجيات والتحول في "إيه سي آي وورلد وايد": "تشترك ’ماستركارد‘ و’إيه سي آي‘ في امتلاك سجل حافل ومتكامل من نجاح المدفوعات في الوقت الفعلي- ما يؤدي إلى دفع مخططات المقاصة والتسوية العالمية عبر البنية التحتية المركزية ، وتولّد هذه الشراكة مجموعة من الإمكانات التي تعد الأكثر قوة واكتمالاً في السوق اليوم". وأضاف: "إن شركاتنا هي الشركات الرائدة في مجال المدفوعات في الوقت الفعلي، وستؤتي المواءمة مع حل متكامل فوائد هائلة، ليس فقط للمصارف والبنى التحتية المركزية، ولكن أيضاً للتجار ومصدري الفواتير وشركات التكنولوجيا المالية والوسطاء – وعملائهم-".