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جدة.. جراحة الثلاث ساعات تُنهي معاناة سيدة من أورام ليفية بمستشفى المؤسس

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جدة.. جراحة الثلاث ساعات تُنهي معاناة سيدة من أورام ليفية بمستشفى المؤسس جدة.. جراحة الثلاث ساعات تُنهي معاناة سيدة من أورام ليفية بمستشفى المؤسس
4 أورام والتصاقات بأحجام متفاوتة مع الحفاظ على رحم المريضة

جدة.. جراحة الثلاث ساعات تُنهي معاناة سيدة من أورام ليفية بمستشفى المؤسس

تَمَكّن فريق طبي مختص في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتورة دلال بوقس، من إجراء عملية جراحية مهمة لاستئصال ٤ أورام ليفية بأحجام متفاوتة مع الحفاظ على الرحم للمريضة.

وأجريت العملية بمشاركة الدكتور ريان الثقفي والدكتور أحمد سعيد؛ حيث تم فك الالتصاقات، وتحديد موضع كل ورم ليفي بدقة، والقيام باستئصاله؛ مع مراعاة الاحتياطات اللازمة لتقليل المضاعفات؛ ليتم استئصال جميع الأورام مع المحافظة على "الرحم"، واستغرقت العملية نحو الثلاث ساعات، وتكللت بالنجاح ولله الحمد.فريق طبي مستشفى الملك عبدالعزيز جدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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