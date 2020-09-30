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مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية
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الأحد 04 أكتوبر 2020 05:18 مساءً
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة
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الأحد 04 أكتوبر 2020 05:18 مساءً
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين
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الأحد 04 أكتوبر 2020 05:18 مساءً
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام
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الأحد 04 أكتوبر 2020 05:18 مساءً
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل
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الأحد 04 أكتوبر 2020 05:18 مساءً
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف
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الأحد 04 أكتوبر 2020 04:57 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
لقطات حصرية لطائرة مسيرة ضخمة تم إسقاطها في قره باغ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأربعاء 30 سبتمبر 2020 12:26 مساءً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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