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الليث.. سبعينية تتوج 10 سنوات من المثابرة في حفظ القرآن الكريم

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الليث.. سبعينية تتوج 10 سنوات من المثابرة في حفظ القرآن الكريم الليث.. سبعينية تتوج 10 سنوات من المثابرة في حفظ القرآن الكريم
بعد التحاقها بدار باحارث.. الجمعية سوف تحتفي بـ116 حافظًا وحافظة

الليث.. سبعينية تتوج 10 سنوات من المثابرة في حفظ القرآن الكريم

استطاعت امرأة سبعينية في محافظة الليث حفظ القرآن الكريم بعد التحاقها بدار باحارث التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث.

وتفصيلًا: انتظمت الدارسة خديجة بنت حسن بافقيه في دار باحارث بمحافظة الليث قبل عشرة أعوام، وكانت ملازمة للحلقات القرآنية، حريصةً على حفظ كتاب الله، لديها العزيمة والإصرار للوصول إلى هذا الشرف العظيم؛ حتى تمكنت من إتقان حفظ كتاب الله وهي في الـ72 عامًا من عمرها.

وهنأ مدير عام جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الليث حسن بن أحمد الحاتمي، الدارسة خديجة بافقيه على هذا المنجز؛ مشيدًا بمواظبتها في الحلقات القرآنية حتى وصلت لما تريد؛ مهنئًا في نفس الوقت عائلة الدارسة، ومنسوبات دار باحارث بمحافظة الليث، وكل الداعمين والداعمات.

وأشار "الحاتمي" إلى أن الجمعية سوف تحتفي اليوم الأربعاء بـ116 حافظًا وحافظة قد أتموا ختم القرآن الكريم خلال ثلاثة أعوام مضت 1439/ 1440/ 1441هـ؛ سائلًا الله أن يجعل القرآن الكريم شاهدًا لهم، وأن يجزي القائمين على تعليمهم والداعمين خير الجزاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية