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ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين

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ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين
واقعة وثّقتها كاميرا مراقبة بالصين والشرطة أوقفته وعثرت على الجثة

ببرود تام.. ألقى ابنه المعاق في البحر للحصول على أموال التأمين

وثّقت كاميرات مراقبة، لحظة قيام أب بدفع ابنه في البحر، لرغبته في الحصول على أموال التأمين بعدما اعترف لاحقًا للشرطة.

ففي حادثة جرت وقائعها في هاينان الصينية، ألقت الشرطة القبض على رجل قام بدفع ابنه المعاق إلى البحر للحصول على أموال التأمين.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، أبلغ الرجل الشرطة المحلية، بأن ابنه سقط في مياه البحر وفُقِد بعد الحادث.

إلا أن كاميرات المراقبة التقطت لحظة قيام الأب بدفع ابنه للبحر، وخلال التحقيق قالت الشرطة إن الوالد اعترف بأنه اختلق القصة، قائلًا: "إنه كان عبئًا ثقيلًا على كاهل الأسرة".

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن الشرطة عثرت على جثة الشاب البالغ من العمر 38 عامًا، واعتقلت الأب خلال إجراء التحقيق معه.

ووثّقت الكاميرات الموجودة في المنطقة لحظة قيام الأب بدفع ابنه إلى البحر، في الوقت الذي ظهر فيه هادئًا دون الشعور بأي تأنيب للضمير.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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