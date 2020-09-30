أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة"

Print
الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة" الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار "الجائحة"
الهيئة أكدت أن معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين ارتفع إلى 48.8%

الإحصاء تُصدر تقرير القوى العاملة للربع الثاني وتكشف معدل البطالة وآثار

كشفت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، أنه بسبب جائحة كورونا؛ فقد ارتفع معدل البطالة بين السعوديين إلى 15.4٪ في الربع الثاني من عام 2020م.

وقالت الهيئة: معدل البطالة بين السعوديين 15.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م؛ وذلك بزيادة 3.1 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام السابق، كما ارتفع معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين إلى 9.0٪ بزيادة 3.4 نقطة مئوية عن الربع الثاني من عام 2019م.

وتابعت "الإحصاء": تأثرت نتائج مسح القوى العاملة بشكل كبير بآثار جائحة كورونا كوفيد-19 على الاقتصاد السعودي؛ فيما بلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين وغير السعوديين 59.4٪ خلال الربع الثاني من عام 2020م.

وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين إلى 48.8%، كما أظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الثاني 2020 الصادرة عن هيئة الإحصاء اليوم، أن جملة عدد المشتغلين في بلغت 13.63 مليون فرد.

وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثاني نحو 11.16 مليون فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين؛ بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.47 مليون بنسبة 18%.

ووفقًا لبيانات هيئة الإحصاء؛ فقد بلغ عدد الأجانب المشتغلين 10.46 ملايين عامل، يمثلون 76.7% من إجمالي المشتغلين في السعودية؛ فيما بلغ عدد المشتغلين السعوديين 3.17 مليون فرد؛ وهو ما يمثل 23.2% من الإجمالي.

وتمركز أغلب المشتغلين بالسعودية في أنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية، بـ8.65 مليون عامل؛ مما يمثل 63.4% من إجمالي المشتغلين، وشكّل الخاضعون لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية نسبة 9.4%؛ فيما بلغت نسبة العمالة المنزلية 27.2% من الإجمالي، وفيما يلي توزيع عدد المشتغلين حسب الأنظمة المتبعة.الهيئة العامة للإحصاء

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الشركة السعودية لتمويل المساكن: لا ضريبة على العقار للمسكن الأول

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

الفيصل يطلع على خطط "الثقافة" مؤكدًا على أهمية تأصيل الهوية الإسلامية السعودية

السيسي يؤكد حرصه على تطوير المنظومة القضائية.. السعودية تعلن استئناف العمرة تدريجياً

السيسي يؤكد حرصه على تطوير المنظومة القضائية.. السعودية تعلن استئناف العمرة تدريجياً

شبكة عيون الإخبارية