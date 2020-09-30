إغلاق 14 منشأة تجارية مخالفة بمعابدة مكة لحين تصحيح أوضاعها

★ ★ ★ ★ ★

بعضها خالَفَ المساحة المسموحة للنشاط وآخر لم يجدّد الرخصة التشغيلية

أغلقت وكالة البلديات -ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 14 منشأة تجارية مخالفة، خلال جولاتها الرقابية المستمرة على الأسواق والمحلات التجارية ضمن نطاق البلدية.

وأوضح رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس غيث بن حامد الشنبري، أن البلدية تكثّف نشاطها الرقابي لمتابعة الأسواق والمحلات التجارية؛ مشيرًا إلى ضبط عدة مخالفات في أنشطة البيع ومخالفة المساحة المسموحة للنشاط، إضافة إلى عدم تجديد الرخصة التشغيلية؛ مؤكدًا إغلاق المنشآت المخالفة لحين تصحيح أوضاعها.

وأكد الشنبري استمرار الجولات الرقابية؛ للتصدي للمخالفات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على جميع المنشآت المخالفة.

أمانة العاصمة المقدسة