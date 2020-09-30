أجواء الأربعاء وليلة الخميس.. الحصيني يتوقعها ماطرة: هنا تهطل

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قال: رياح متوسطة على أجزاء من الشمالية والساحل الغربي من المملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق: (مكة، والباحة، وعسير، وجازان، واليمن، والإمارات، وسلطنة عمان، وجنوب المدينة).

وأضاف عبر حسابه في تويتر: رياح متوسطة على أجزاء من الشمالية والساحل الغربي من المملكة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من شرق المملكة.حالة الطقس الأرصاد أمطار