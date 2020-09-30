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"كلب بوتين" و"دمية اليسار".. هنا قائمة بأبرز الإهانات في مناظرة وبايدن

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"كلب بوتين" و"دمية اليسار".. هنا قائمة بأبرز الإهانات في مناظرة ترامب وبايدن "كلب بوتين" و"دمية اليسار".. هنا قائمة بأبرز الإهانات في مناظرة وبايدن
في مواجهة أولى بين الديمقراطيين والجمهوريين استعدادًا للانتخابات الرئاسية الأمريكية

كلمات جارحة ومهينة تَضَمّنتها أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن؛ في إطار الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي وصفها كثيرون بأنها "حامية".

ونعت جو بايدن الرئيس ترامب الساعي للفوز بولاية ثانية، بأنه "كذاب"، وبلغ به الأمر حد مخاطبته ترامب قائلًا: "هل لك أن تخرس يا رجل".

وقال بايدن عن منافسه في الانتخابات المقررة في الثالث من نوفمبر المقبل: إن "كل ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكل يعلم أنه كذاب".

وأضاف بحسب "سكاي نيوز عربية": "من الصعب أن يحظى المرء بفرصة لقول كلمة واحدة بوجود هذا المهرج، عفوًا هذا الشخص". وتابع: "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".

بدوره، اتهم الرئيس ترامب منافسه بايدن بـ"الافتقار للذكاء"، وقال مخاطبًا نائب الرئيس السابق: "أنت لا تمتّ إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عامًا ولم تفعل شيئًا".

وأضاف ترامب: "أنت تخرجت إما الأخير أو الأخير في صفك الدراسي تقريبًا. لا تستخدم كلمة ذكي أبدًا معي. لا تستخدم هذه الكلمة مطلقًا".

واتهم ترامب بايدن بأنه دمية في يد "اليسار الراديكالي"، وقال: "اليسار الراديكالي يحركك بإصبعه كدمية"؛ مضيفًا: "أنت لا تريد أن تنبس ببنت شفة عن القانون والنظام".

في المقابل وصف المرشح الديمقراطي، الرئيسَ الجمهوري، بأنه "جرو" الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال بايدن: "أنا واجهت بوتين وجهًا لوجه، وأوضحت له أننا لن نقبل أيًّا من هذه الأمور"، متهمًا ترامب بأنه "جرو بوتين. هو يرفض أن ينبس ببنت شفة عن المكافآت التي وضعت لقتل جنود أمريكيين" في أفغانستان.

وفيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا، واصل بايدن هجومه على ترامب قائلًا: "أنت أسوأ رئيس شهدته أمريكا على الإطلاق"، وحثه على ترك ملعب الجولف والبدء في العمل.

ورد عليه ترامب قائلًا: "لقد قمنا بعمل رائع... لكنني أقول لك يا جو، لم يكن بإمكانك أبدًا القيام بالعمل الذي قمنا به".

وتقدم بايدن (77 عامًا) بشكل مطرد على ترامب (74 عامًا) في استطلاعات الرأي على مستوى البلاد، رغم أن استطلاعات الرأي في الولايات الحاسمة تُظهر تقارب المنافسة.

وحضر المناظرة التي استغرقت 90 دقيقة، جمهور محدود التزامًا بإجراءات التباعد الاجتماعي بسبب جائحة كورونا.

وجرت المناظرة في جامعة كيسويسترن ريزيرف في كليفلاند، وأدارها المذيع كريس والاس من قناة "فوكس نيوز".

وهذه هي المناظرة الأولى من ثلاث مناظرات من المقرر إجراؤها بين بايدن وترامب.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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