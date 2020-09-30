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العراق يعلن اليوم حدادًا رسميًّا على روح الفقيد صباح الأحمد الصباح

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العراق يعلن اليوم حدادًا رسميًّا على روح الفقيد صباح الأحمد الصباح العراق يعلن اليوم حدادًا رسميًّا على روح الفقيد صباح الأحمد الصباح
قال: وفاء لذكرى الفقيد الكبير ولمواقفه المشرفة وجهوده في بسط الأمن

العراق يعلن اليوم حدادًا رسميًّا على روح الفقيد صباح الأحمد الصباح

أعلنت العراقية، الحداد الرسمي في عموم البلاد، اليوم الأربعاء، على روح الشيخ المغفور له بإذن الله تعالى صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكرت الحكومة العراقية في بيان، أن العراق حكومة وشعبًا يشارك الأشقاء في الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل الأمير الراحل.

وتابع البيان: «بهذه المناسبة الأليمة تَقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، وهو يوم الـ30 من سبتمبر الجاري».

وأوضحت أن الحداد يأتي وفاء لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح العراق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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